Фетисов прокомментировал расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о расширенном составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Фетисов прокомментировал расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Тренеры команду видят по-своему — у них свой план, своя стратегия. Им отвечать за результат. У них свои причины не вызывать Толчинского. Аскаров получил аванс. Но произойти может всё что угодно», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он отметил, что из пятёрки вратарей штаб должен выбрать того, кто выиграет Олимпиаду. По его словам, основной голкипер должен находиться в лучшей форме.

«Такое большое количество игроков ЦСКА оправданно: последнее время этот клуб больше всех поставлял игроков в сборную», — добавил Фетисов.

В расширенную заявку вошли 37 игроков, а в окончательный список войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января. 

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на отсутствие нападающего омского коллектива Сергея Толчинского в заявке сборной России по хоккею на ОИ.

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