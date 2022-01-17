Фетисов прокомментировал расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о расширенном составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Тренеры команду видят по-своему — у них свой план, своя стратегия. Им отвечать за результат. У них свои причины не вызывать Толчинского. Аскаров получил аванс. Но произойти может всё что угодно», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он отметил, что из пятёрки вратарей штаб должен выбрать того, кто выиграет Олимпиаду. По его словам, основной голкипер должен находиться в лучшей форме.

«Такое большое количество игроков ЦСКА оправданно: последнее время этот клуб больше всех поставлял игроков в сборную», — добавил Фетисов.

В расширенную заявку вошли 37 игроков, а в окончательный список войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на отсутствие нападающего омского коллектива Сергея Толчинского в заявке сборной России по хоккею на ОИ.