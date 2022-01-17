Сушинский отреагировал на отсутствие Толчинского в заявке сборной России по хоккею на ОИ

Чемпион мира по хоккею и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал отсутствие нападающего омской команды Сергея Толчинского в расширенной заявке национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

«У Толчинского не лучший сезон. Он блистал в прошлом. В этом году у него не идёт. Наверное, всё по делу. Не очень хорошую игру показывает. До прошлого сезона не дотягивает. С другой стороны, кого тогда взяли, если его не взяли? Энхаэловцев нет. Не знал, что у нас так много игроков», — цитирует Толчинского «Чемпионат».

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022. В расширенную заявку вошли 37 игроков, а в окончательном списке будет 25. Его объявят 23 января.