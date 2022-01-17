Объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

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Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на зимнюю Олимпиаду в Пекине.
Объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022
  • Legion-Media

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в список включены 37 игроков, а в окончательную заявку войдут 25. Она будет объявлена 23 января. 

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» Москва), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артём Анисимов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»). 

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Галимов изменил решение и присоединится к сборной России по хоккею 17 января.

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