Галимов изменил решение и присоединится к сборной России по хоккею 17 января
- РИА Новости
Галимов в понедельник отправится в расположение сборной России, цитирует РИА Новости представителя пресс-службы клуба из столицы Татарстана.
СМИ сообщали, что 22-летний нападающий отказался от вызова в сборную по семейным обстоятельствам.
Галимов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 в 47 матчах набрал 22 (7 + 15) очка.
Сборная России 17 января начнёт тренировочный сбор перед Олимпиадой.
Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.
Основной состав сборной будет объявлен 25 января.
2 февраля вечером национальная команда вылетит в Пекин.
5 февраля Россия проведёт товарищеский матч с Латвией.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что сборы российской команды по хоккею перед Играми-2022 перенесены на 17 января.