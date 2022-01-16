Галимов изменил решение и присоединится к сборной России по хоккею 17 января

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Артём Галимов изменил решение относительно участия в зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.

Галимов в понедельник отправится в расположение сборной России, цитирует РИА Новости представителя пресс-службы клуба из столицы Татарстана.

СМИ сообщали, что 22-летний нападающий отказался от вызова в сборную по семейным обстоятельствам.

Галимов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 в 47 матчах набрал 22 (7 + 15) очка.

Сборная России 17 января начнёт тренировочный сбор перед Олимпиадой.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Основной состав сборной будет объявлен 25 января.

2 февраля вечером национальная команда вылетит в Пекин.

5 февраля Россия проведёт товарищеский матч с Латвией.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что сборы российской команды по хоккею перед Играми-2022 перенесены на 17 января.











