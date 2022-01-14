Сборы российской команды по хоккею перед Играми-2022 перенесены на 17 января

Сборная России по хоккею начнёт готовиться к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине 17 января.

В этот же день будет назван расширенный состав национальной команды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

Основной состав сборной будет объявлен 25 января.

В рамках тренировочного сбора в подмосковном Новогорске запланировано проведение двух контрольных матчей.

2 февраля вечером сборная вылетит в Пекин.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что ФХР объявит состав сборной России на Олимпиаду 23 января.