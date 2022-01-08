ФХР объявит состав сборной России на Олимпиаду 23 января

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о планах подготовки национальной команды к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Вечером 20 января заезжаем в Новогорск. 23-го команда должна объявить состав из 25 человек. 2 февраля вечером сборная вылетит в Пекин», — цитирует Ковальчука пресс-служба ФХР.

По словам Ковальчука, сразу после заезда все члены сборной сдадут тесты на коронавирусную инфекцию. И только после результатов анализов у хоккеистов появится возможность передвижения по базе. В Новогорске будет организован так называемый пузырь, сбор будет полностью закрытый.

В рамках тренировочного сбора запланировано проведение двух контрольных матчей.

Игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что переболевшие COVID-19 Матвей Мичков и Данила Юров вылетят из Канады в Россию 8 января.