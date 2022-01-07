Переболевшие COVID-19 Мичков и Юров вылетят из Канады в Россию 8 января
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«Юров и Мичков завтра вылетят в Россию», — цитирует ТАСС представителя ФХР.
29 декабря проведение МЧМ-2022 в Канаде было прекращено через несколько дней после начала турнира. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за вспышки коронавирусной инфекции.
В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдали Мичков и Юров. Российским хоккеистам пришлось провести десять дней на карантине в Стране кленового листа.
Ранее Континентальная хоккейная лига сообщила, что пять представителей московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус.