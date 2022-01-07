Переболевшие COVID-19 Мичков и Юров вылетят из Канады в Россию 8 января

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В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что форварды молодёжной сборной Матвей Мичков и Данила Юров отправятся из Канады на родину 8 января.
Переболевшие COVID-19 Мичков и Юров вылетят из Канады в Россию 8 января
  • © ФХР

«Юров и Мичков завтра вылетят в Россию», — цитирует ТАСС представителя ФХР.

29 декабря проведение МЧМ-2022 в Канаде было прекращено через несколько дней после начала турнира. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдали Мичков и Юров. Российским хоккеистам пришлось провести десять дней на карантине в Стране кленового листа.

Ранее Континентальная хоккейная лига сообщила, что пять представителей московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус.

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