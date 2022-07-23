Хет-трик Сычевого принёс победу «Оренбургу» в матче с «Уралом»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марцела Лички.
Хет-трик оформил Владимир Сычевой (46-я, 67-я, 77-я минуты). «Урал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме защитника Лео Гогличидзе (36-я).
«Оренбург» одержал первую победу в сезоне-2022/23. «Урал» потерпел второе поражение кряду.
Ранее сообщалось, что голевой пас Игоря Акинфеева помог ЦСКА разгромить «Сочи» в матче РПЛ.