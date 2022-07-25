Юристы «Динамо» проанализируют ситуацию с Варелой

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что юристы столичного клуба проанализируют ситуацию с уругвайским полузащитником Гильермо Варелой.

«Варела находится для нас в неизвестном месте. Насколько знаю, он не отвечает на звонки, ночью покинул базу, никого не предупредив. Будет ли клуб приостанавливать контракт с ним или подавать иск в Спортивный арбитражный суд? Юристы клуба анализируют ситуацию, по результатам анализа будем понимать дальнейшие действия», — цитирует Гафина ТАСС.

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.





