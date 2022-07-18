Осечка «Зенита», феерия Глушенкова и суперсейвы Сафонова: чем запомнился 1-й тур РПЛ, помимо матчей столичных грандов

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Химками» и впервые с 2016 года не смог взять верх в первом матче чемпионата России по футболу, а «Краснодар» лишь благодаря феноменальной игре Матвея Сафонова сумел избежать поражения в противостоянии с «Факелом». Форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков отметился дублем и результативной передачей в матче с «Оренбургом» и стал самым высоко оценённым футболистом тура по версии WhoScored, а его бывший одноклубник Владислав Сарвели помог «Сочи» сломить сопротивление «Торпедо».

Упущенные очки «Зенита»

Одним из главных событий стартового тура чемпионата России стала осечка «Зенита», не сумевшего взять три очка в матче с «Химками». Подопечные Сергея Семака забили быстрый гол, но во втором тайме заметно сбавили обороты и впоследствии не только уступили по числу ударов (7:8), но и пропустили за шесть минут до конца основного времени. Вновь выйти в лидеры петербуржцам не помогли ни появившиеся по ходу встречи новички — Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра, ни палочка-выручалочка Александр Ерохин. Таким образом, сине-бело-голубые впервые с 2016 года не смогли начать сезон с победы. Шесть лет назад они разошлись миром с «Локомотивом» (0:0).

И это особенно любопытно, ведь тогда на поле также не вышел Артём Дзюба, отметившийся тремя мячами и одной передачей в следующих пяти стартовых встречах сезона РПЛ за сине-бело-голубых. Но если в тот раз будущий лидер команды был недоступен из-за травмы колена, то на этот раз уже не значился в составе «Зенита». И это тоже позволяет проводить определённые аналогии с первенством-2016/17, ведь именно перед ним петербуржцы остались без главной звезды — Халка — и были вынуждены заняться перестройкой.

Пока нет предпосылок к тому, что уход российского форварда спровоцирует такой же кризис в коллективе, а процесс переформатирования займёт два года, ведь отрыв от конкурентов слишком велик. Но тревожный звоночек всё же прозвучал. И крайне любопытно, как на него отреагирует Семак. А именно сумеет ли он обходиться без футболиста, регулярно делавшего разницу на уровне национального чемпионата, и добиваться результата.

Мощный старт Глушенкова

Но если на «Зените» уход многолетнего лидера пока отразился не лучшим образом, то «Крылья Советов» сделали вид, что не заметили потери ряда важных исполнителей. Летом самарцы отпустили Антона Зиньковского и Владислава Сарвели, вследствие чего Максим Глушенков не только получил больше игрового времени, но также примерил на себя роль одного из ведущих футболистов команды. И пока дополнительная ответственность лишь пошла ему на пользу. Во встрече с «Оренбургом» он записал на свой счёт три очка по системе «гол + пас» (2 + 1). И это при том, что за весь прошлый сезон он набрал девять (7 + 2). А авторитетный портал WhoScored оценил его выступление на 9,7 балла. Помимо него, больше девятки заработал лишь Хорхе Карраскаль из ЦСКА (9,1).

В целом группа атаки «Крыльев» оставила очень приятное впечатление. Помимо Глушенкова, здорово себя проявили Роман Ежов и Сергей Пиняев. Первый отметился голом и пасом, а второй хоть и не набрал баллов за результативность, здорово развивал атаки и создал несколько опасных моментов для партнёров. Самый явный из них не реализовал тот же Глушенков, когда не попал в створ с нескольких метров. Однако это не помешало обыграть «Оренбург» со счётом 4:2 и возглавить турнирную таблицу РПЛ.

Уверенная победа «Сочи»

Что касается бывших футболистов «Крыльев Советов», то в первом же матче за новую команду отличился Сарвели. Ему хватило 37 минут, чтобы открыть счёт голам за «Сочи» и помочь серебряным призёрам прошедшего сезона взять верх над дебютантом Премьер-лиги — «Торпедо». Таким образом, команда стала одним из двух представителей верхней шестёрки по итогам прошлого чемпионата, сумевших оправдать свой статус и набрать три очка в первом туре. Помимо них, это удалось лишь ЦСКА, который возглавляет их бывший наставник Владимир Федотов.

Наверняка многие ожидали, что уход тренера вызовет кризис в коллективе. Однако «Сочи» выступил весьма уверенно и не только отличился трижды, но и практически не позволил «Торпедо» создатх ь что-либо опасное. Москвичи наиграли лишь на 0,4 ожидаемого гола (xG) — более скромные показатели у «Пари НН» (0,36) и «Урала» (0,17). А размочить счёт номинальным хозяевам помогла осечка Ваньи Дркушича — на 51-й минуте он впечатал мяч в сетку собственных ворот.

Чудеса Сафонова

В свою очередь, «Краснодар» решил последовать примеру «Зенита», «Динамо» и «Локомотива», устроив себе нервотрёпку в противостоянии с уступающим в классе оппонентом. Хозяева пропустили уже на 10-й минуте, к концу первого тайма отыгрались и вышли вперёд благодаря эффектным мячам Алексея Ионова и Эдуарда Сперцяна, но укрепить преимущество не смогли. В компенсированное время в ворота «Факела» был назначен пенальти за игру рукой, но Джон Кордоба пробил в штангу. Вообще, выбор в пользу колумбийца изначально смотрелся весьма странным. В прошлом сезоне он трижды подходил к точке, но был точен лишь однажды.

Судя по всему, это так надломило подопечных Александра Сторожука, что они провалили второй тайм. Пусть по общему числу ударов краснодарцы превзошли гостей, но в створ попали в шесть раз меньше (1:6), а моментов забить не имели вовсе. Чего не скажешь о «Факеле». Уже в начале сорокапятиминутки они воспользовались оплошностью защитников соперника и восстановили паритет, а после имели несколько возможностей сотворить главную сенсацию тура. Помешал Матвей Сафонов. В общей сложности голкипер исполнил пять сейвов, а в концовке напомнил, почему является первым номером сборной России. Сначала он не позволил Хызыру Аппаеву реализовать выход один на один, а затем совершил чудо-сейв после удара Олега Дмитриева с линии вратарской.