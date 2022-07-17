Агент Слуцкого займётся поиском клуба для Дзюбы
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Дзюба приехал в Казань на встречу со Слуцким для обсуждения вопроса сотрудничества с Эмиле, сообщает «Спорт-Экспресс».
33-летний форвард в данный момент тренируется под руководством Слуцкого, чтобы быть готовым к возможному трансферу.
Эмиле представляет интересы агентства CAA Base и является агентом форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова. Он занимался трансфером Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор».
Ранее вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».