Лантратов рассказал, что не получал предложение от «Зенита»

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Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».
Лантратов рассказал, что не получал предложение от «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Я остаюсь в «Химках». Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали. От других команд тоже никакого интереса не было. Останусь ли я на сто процентов в «Химках» в новом сезоне? Я ничего не могу заявлять», — приводит слова Лантратова «Спорт-Экспресс».

Вратарь защищает цвета «Химок» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

22 июня член наблюдательного совета подмосковного клуба сообщил, что петербургский «Зенит» заинтересован в Лантратове.

Ранее Лантратов поделился ожиданиями от чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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