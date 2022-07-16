Лантратов рассказал, что не получал предложение от «Зенита»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

«Я остаюсь в «Химках». Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали. От других команд тоже никакого интереса не было. Останусь ли я на сто процентов в «Химках» в новом сезоне? Я ничего не могу заявлять», — приводит слова Лантратова «Спорт-Экспресс».

Вратарь защищает цвета «Химок» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

22 июня член наблюдательного совета подмосковного клуба сообщил, что петербургский «Зенит» заинтересован в Лантратове.

Ранее Лантратов поделился ожиданиями от чемпионата России по футболу сезона-2022/23.