Йоканович отметил тренерские качества Карпина

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о работе наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«У «Ростова» очень компетентный, грамотный тренер, он возглавляет национальную команду. Мы уважаем соперника, но и просим уважения к нашей команде», — цитирует Йокановича ТАСС.

Во втором туре «Динамо» 24 июля примет московское «Торпедо», «Ростов» в тот же день сыграет в гостях с московским «Локомотивом».

53-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов. Он заменил на посту тренера Сандро Шварца.

Ранее член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном подписании полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

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