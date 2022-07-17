В «Динамо» высказались о возможном переходе Баринова из «Локомотива»

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном подписании полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Это всё разговоры. Баринов — игрок «Локомотива», а Оздоев — свободный агент», — цитирует Гафина Sport24.

Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее агент Павел Банатин, представляющий интересы Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».