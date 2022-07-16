Агент Баринова: не могу сказать, отпала «Валенсия» или нет

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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».
Агент Баринова: не могу сказать, отпала «Валенсия» или нет
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«Валенсия» не отпала? Я не могу сказать, отпала или нет. Все о ней знают, все о ней говорят. Всё идёт, как идёт. Могу лишь сказать, что контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне. Диме нравится этот вариант? Ну а кому из наших футболистов он бы не понравился», — цитирует Банатина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что трансферное окно ещё не закрылось.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от игры московской команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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