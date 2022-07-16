Булыкин считает, что «Локомотиву» по силам оказаться в первой тройке РПЛ

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от игры московской команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ожидаю, что клуб по итогам окажется в тройке и завоюет Кубок России. «Локомотив» всегда должен ставить перед собой высокие цели. Состав у команды приличный, у них боеспособный коллектив, который готов биться за медали», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Он также заявил, что нынешний тренер команды проигрывал в Бундеслиге со счётом 0:8. По его словам, клуб хочет строить «Сапсан», однако первая попытка оказалась неудачной.

В первом туре РПЛ 17 июля «Локомотив» встретится с «Пари НН» на «РЖБ Арене». Начало — в 17:30 мск.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что форвард Иван Игнатьев находится на просмотре в московском клубе.