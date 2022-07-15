Цорн рассказал, что Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что форвард Иван Игнатьев находится на просмотре в московском клубе.

«Иван Игнатьев? Он на просмотре, он уже четыре дня тут, на базе, мы его тестировали индивидуально, потом тренировался в общей группе. Мы хотим посмотреть на него, готов ли он принять философию и стиль игры», — приводит слова Цорна Sport24.

Он также заявил, что пока контракт с футболистом и его представителями не обсуждался. По его словам, Игнатьев производит хорошее впечатление.

Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал информацию, что его клиент, Игнатьев, находится на просмотре в московском «Локомотиве».