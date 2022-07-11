Агент Игнатьева опроверг информацию, что футболист проходит просмотр в «Локомотиве»
- РИА Новости
«Игнатьев не находится на просмотре в «Локомотиве», это неправда. У Ивана достаточно вариантов продолжения карьеры. В основном мы общаемся с зарубежными клубами. Думаю, в течение трёх-четырёх дней мы определимся», — цитирует Агузарова Sport24.
Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».
Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе нападающего Ивана Игнатьева из казанского клуба.