Агент Игнатьева опроверг информацию, что футболист проходит просмотр в «Локомотиве»

Футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал информацию, что его клиент, нападающий Иван Игнатьев, находится на просмотре в московском «Локомотиве».

«Игнатьев не находится на просмотре в «Локомотиве», это неправда. У Ивана достаточно вариантов продолжения карьеры. В основном мы общаемся с зарубежными клубами. Думаю, в течение трёх-четырёх дней мы определимся», — цитирует Агузарова Sport24.

Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе нападающего Ивана Игнатьева из казанского клуба.