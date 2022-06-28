Слуцкий — об уходе Игнатьева: его амбиции выше уровня ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе нападающего Ивана Игнатьева из казанского клуба.

«Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ. У нас есть игроки в атаке, которые должны взять лидерские функции», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Футболист присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл Игнатьева за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее в «Рубине» рассказали о деталях расторжения контракта с Игнатьевым.