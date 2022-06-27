В «Рубине» рассказали о деталях расторжения контракта с Иваном Игнатьевым

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о деталях расторжения контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.
В «Рубине» рассказали о деталях расторжения контракта с Иваном Игнатьевым
  • РИА Новости

«Мы договорились с Иваном о расторжении контракта обоюдно и мирно. Игнатьев в качестве неустойки получит две зарплаты», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Футболист присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл Игнатьева за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал Игнатьева в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол. 

Ранее «Рубин» объявил об уходе Ивана Игнатьева.

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