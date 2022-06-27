«Рубин» объявил об уходе Ивана Игнатьева

Казанский «Рубин» объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

Клуб поблагодарил игрока и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Футболист присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл Игнатьева за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльев Советов». Самарский клуб арендовал Игнатьева в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

«Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, клуб напрямую вылетел в ФНЛ.

Ранее Гёкдениз Карадениз назвал виновного в вылете «Рубина» из РПЛ.