Карадениз назвал виновного в вылете «Рубина» из РПЛ

Бывший футболист «Рубина» Гёкдениз Карадениз жёстко отреагировал на вылет казанской команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Кто в этом виноват? Все! Главный тренер. Он хорошо пел, классная музыка звучала в клубных клипах, красивые соцсети. Ещё много шуток, а потом — постоянная критика в адрес судей и разговоры именно об этом, а не о качестве игры», — цитирует Карадениза «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее Владимир Быстров прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.