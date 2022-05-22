Карадениз назвал виновного в вылете «Рубина» из РПЛ
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«Кто в этом виноват? Все! Главный тренер. Он хорошо пел, классная музыка звучала в клубных клипах, красивые соцсети. Ещё много шуток, а потом — постоянная критика в адрес судей и разговоры именно об этом, а не о качестве игры», — цитирует Карадениза «Матч ТВ».
Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.
Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Ранее Владимир Быстров прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.