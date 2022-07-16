«Крылья Советов» в гостях разгромили «Оренбург» в первом туре РПЛ

Короткая ссылка
«Крылья Советов» на выезде победили «Оренбург» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Крылья Советов» в гостях разгромили «Оренбург» в первом туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:4 в пользу «Крыльев Советов».

«Оренбург» повёл в матче на 31-й минуте благодаря автоголу нападающего «Крыльев» Дмитрия Цыпченко. На 49-й минуте мяч забил полузащитник самарцев Роман Ежов, а на 54-й отличился нападающий самарского клуба Максим Глушенков. На 73-й дубль оформил Глушенков. На 83-й отличился полузащитник оренбургской команды Тимур Аюпов. На 84-й полузащитник самарцев Денис Якуба довёл счёт до крупного.

Ранее ЦСКА обыграл «Урал» в первом туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить