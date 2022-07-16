«Крылья Советов» в гостях разгромили «Оренбург» в первом туре РПЛ

«Крылья Советов» на выезде победили «Оренбург» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:4 в пользу «Крыльев Советов».

«Оренбург» повёл в матче на 31-й минуте благодаря автоголу нападающего «Крыльев» Дмитрия Цыпченко. На 49-й минуте мяч забил полузащитник самарцев Роман Ежов, а на 54-й отличился нападающий самарского клуба Максим Глушенков. На 73-й дубль оформил Глушенков. На 83-й отличился полузащитник оренбургской команды Тимур Аюпов. На 84-й полузащитник самарцев Денис Якуба довёл счёт до крупного.

Ранее ЦСКА обыграл «Урал» в первом туре РПЛ.