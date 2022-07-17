Бородюк: футболистам «Торпедо» не хватало последнего паса в матче «Сочи»

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Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение от «Сочи» в первом туре чемпионата России по футболу.
Бородюк: футболистам «Торпедо» не хватало последнего паса в матче «Сочи»
  • РИА Новости

«Мне хотелось, чтобы мы переломили ход встречи, потому что в концовке были моменты. Я переживал, что не находилось последнего паса, чтобы забить мяч. В любом случае я признателен ребятам. Огромный респект болельщикам, которые поддерживали нас», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

По его словам, если футболисты «Торпедо» перестанут делать ошибки в простых моментах, то ситуация с результатами улучшится.

«Но в любом случае всегда виноват тренер», — добавил Бородюк.

«Торпедо» на своём поле проиграл «Сочи» в первом матче после возвращения в РПЛ со счётом 1:3. 

В составе «Сочи» мячи забили Ибрагим Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37-я) и Георгий Мелкадзе (94-я). Автогол на свой счёт записал Ванья Дркушич (51-я).

Ранее вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

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