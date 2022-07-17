В «Динамо» рассказали о целях команды на сезон-2022/23 РПЛ
«У нас есть кадровые потери. Надеемся, что скоро будут центральные защитники. Нам надо как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Будем стараться сделать всё для того, чтобы выступить максимально хорошо», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».
Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1. В составе бело-голубых мяч забил Вячеслав Грулёв (на 16-й минуте). В ростовском клубе отличился Николай Комличенко (на 68-й минуте).
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об уровне РПЛ.