В «Динамо» рассказали о целях команды на сезон-2022/23 РПЛ

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о целях столичной команды после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1).

«У нас есть кадровые потери. Надеемся, что скоро будут центральные защитники. Нам надо как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Будем стараться сделать всё для того, чтобы выступить максимально хорошо», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1. В составе бело-голубых мяч забил Вячеслав Грулёв (на 16-й минуте). В ростовском клубе отличился Николай Комличенко (на 68-й минуте).

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об уровне РПЛ.