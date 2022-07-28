Тренер «Локомотива» Циннбауэр оценил вклад Семака в игру «Зенита»
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«Семак в этом сезоне, как и в прошлом, проводит хорошую работу. У соперника очень сильный состав. То впечатление, которое у меня сложилось: «Зенит» — самый сильный по подбору игроков», — цитирует Циннбауэра «Спорт-Экспресс».
По его словам, голевые моменты в петербургском клубе очень выверены, структурированы и точны, поэтому железнодорожникам предстоит очень сложный соперник.
«Нашей команде нужно конвертировать максимально те моменты, которые удастся создать», — добавил Циннбауэр.
Напомним, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 30 июля в 17:30 мск.
Ранее полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак».