Неоправданные траты: почему Дзюба, Оздоев и Черышев неинтересны клубам РПЛ

К концу июля в статусе свободных агентов остаются несколько звёздных российских футболистов. Покинувший «Валенсию» по истечении контракта Денис Черышев пока не смог найти себе новый клуб, поэтому вынужден самостоятельно готовиться к сезону. Со своим будущим пока не определились чемпионы России в составе «Зенита» Артём Дзюба и Магомед Оздоев, нет ажиотажа и вокруг Алана Дзагоева с Юрием Газинским. Почему команды РПЛ не охотятся за опытными игроками — в материале RT.

Этим летом в российском футболе сложилась любопытная ситуация. Уже прошло два тура нового сезона РПЛ, однако в статусе свободных агентов остаются сразу несколько игроков, ещё год назад не только игравших важные роли в своих бывших командах, но и считавшихся краеугольными камнями сборной РФ. Со своим будущим по-прежнему не могут определиться Артём Дзюба и Магомед Оздоев, без клуба остались Павел Мамаев и Юрий Газинский, задумывается о завершении карьеры Юрий Жирков, высокий спрос не наблюдается и по отношению к Денису Черышеву с Аланом Дзагоевым.

Безусловно, каждый случай индивидуален. По слухам, Дзюба всерьёз намерен отправиться в Европу, поэтому предложения от команд РПЛ если и рассматривает, то не в первую очередь. О желании попробовать свои силы за рубежом заявил и его бывший одноклубник Оздоев. Черышев же всю карьеру провёл в Испании и наверняка хотел бы остаться на Пиренеях, однако повышенная травматичность сделала его подписание крайне невыгодным.

За последние три сезона бывший хавбек «Валенсии» выходил на поле в 73 матчах и отыграл суммарно 3129 минут. Для сравнения, его экс-партнёру Карлосу Солеру для достижения аналогичного показателя практически хватило одного соревновательного года (2948). И ладно бы дело было только в проигранной конкуренции — тогда воспитанник «Реала» мог просто перейти в коллектив классом ниже и продолжать выступать в Примере. Но за этот период он получил четыре травмы и дважды переболел коронавирусом, пропустив в общей сложности 184 дня.

Поэтому Черышеву и приходится задуматься о возвращении на родину. Ещё некоторое время назад об этом практически не упоминалось, но в апреле его отец Дмитрий заявил, что сын всерьёз рассматривает возможность перехода в российский клуб. Но с того момента дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Факт переговоров со «Спартаком» и «Динамо» не подтвердился, а в «Торпедо» чётко дали понять: высокую зарплату полузащитника не потянут. И это немного удивительно, ведь ещё пару лет назад сообщалось о высоком спросе на Черышева в РПЛ. Если верить испанским СМИ, в 2020-м тот отказал «Краснодару» и неназванному коллективу из Москвы, хотя те предлагали более чем выгодные условия.

С остальными игроками всё несколько сложнее. Газинский, Дзагоев, Жирков и Мамаев вряд ли рассчитывают на переезд за границу, причём по ряду причин. Все четверо не показывают искромётной игры, а за последнее время много пропустили из-за тех или иных обстоятельств. Первых двух замучили травмы, третий уже не может стабильно демонстрировать высокий уровень в 38 лет, а четвёртый в последний год больше занимался решением юридических проблем с бывшей женой, чем футболом. За «Ростов» Павел провёл всего шесть матчей, а после перехода в «Химки» лишь раз появился на поле — вышел в старте во встрече с «Динамо», но был заменён уже в перерыве. Правда, от крупного поражения это не спасло (0:3).

Если посмотреть на всех вышеперечисленных футболистов, их объединяет одно: за исключением 29-летнего Оздоева, все разменяли четвёртый десяток и находятся на заключительном этапе карьеры. Да, каждый из них обладает колоссальным опытом, а некоторые по-прежнему способны не только приносить пользу, но и «делать разницу» в Премьер-лиге, за последнее время лишившейся множества звёздных легионеров. Но несмотря на это, клубы не торопятся предлагать им выгодные условия и получать в распоряжение качественных исполнителей, а делают ставку на собственных молодых спортсменов. Возможно, чуть менее мастеровитых, но и менее высокооплачиваемых.

В начале июля ходили слухи о переговорах между ЦСКА и Газинским. Сообщалось даже, что футболист прошёл медобследование, но с тех пор новой информации так и не поступало. Дзагоевым якобы интересовались в Турции и ОАЭ, но подтверждение нашли лишь контакты с руководством выступающей в ФНЛ «Алании». Правда, и об этом говорилось ещё в июне, после чего в инфополе повисла тишина. Оздоев же привлёк внимание только «Торпедо» и «Урала» — аутсайдеров первенства, вряд ли соответствующих статусу четырёхкратного чемпиона России, проигравшего конкуренцию лишь звёздному Венделу. Что касается Дзюбы, то в последнее время в числе претендентов на него назывались азербайджанские «Карабах» и «Нефтчи», а в РПЛ принять его у себя был готов «Сочи». По данным портала Metaratings, форварда не устроила зарплата в €1 млн в год. И это неудивительно, ведь в Санкт-Петербурге он получал в четыре раза больше.

Нежелание клубов приобретать дорогостоящих и возрастных футболистов можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, ситуация в мире серьёзно ударила по кошелькам клубов РПЛ, не готовых удовлетворять финансовые запросы звёздных спортсменов. Те же Дзюба и Оздоев вряд ли согласятся на серьёзное понижение зарплаты ради выступления в лиге, победителями которой они неоднократно становились. Да, для некоторых выиграть золото не в составе «Зенита» и доказать, что в Северной столице ошибочно решили не продлевать с ними договоры, — это серьёзная мотивация, но настолько ли это важно для них? Для обоих следующий контракт наверняка станет одним из последних перед уходом на «пенсию», поэтому логичным кажется либо заключить его на предельно выгодных условиях, либо воспользоваться представившимся шансом и попробовать себя в другом месте.

Во-вторых, руководство может считать более логичным не приглашать в команду опытных игроков, а делать ставку на собственных воспитанников или футболистов, уже имеющих действующие соглашения. Например, тот же Оздоев мог усилить опорную зону условных «Спартака» или ЦСКА. Но первые располагают Наилем Умяровым и Даниилом Денисовым, да ещё и недавно выкупили Кристофера Мартинса Перейру. А вторые — Максимом Мухиным, Иваном Обляковым и Константином Кучаевым. Безусловно, Магомед мог бы конкурировать с каждым из вышеназванных исполнителей, но имеет ли смысл его приобретение в долгосрочной перспективе?

В-третьих, коррективы в работу селекционных отделов вполне могло внести отстранение от еврокубков. Сейчас российские коллективы выступают лишь в двух соревнованиях, и, чтобы добиться там успеха, необязательно иметь два полноценных состава. Формат Премьер-лиги не изменился, следовательно, прежним осталось и число матчей, а реформа Кубка России хоть и была одобрена, но вряд ли она заставит участников устроить массовую закупку футболистов.

Наоборот, нынешняя ситуация буквально подталкивает клубы отдавать предпочтение уже имеющимся у них игрокам, особенно если речь идёт о молодых. По сути, борьба ведётся либо за золотые медали, либо за сохранение прописки в элитном дивизионе, что может располагать сильные коллективы к такого рода решениям. Большинство из них обладает слишком сильным подбором исполнителей, чтобы вылететь в ФНЛ, но недостаточно высококлассным для соперничества с «Зенитом». И это развязывает им руки, позволяя спокойно заниматься строительством новой команды и подготовкой к другим, более важным сезонам. Поэтому тот же «Спартак» может выдать карт-бланш очень молодому, но перспективному тренеру Гильермо Абаскалю, а тот, в свою очередь, продолжать доверять Умярову, Денисову и Хлусевичу, несмотря на обилие ошибок с их стороны. Курс на омоложение взял и «Краснодар», имеющий в заявке лишь двух спортсменов старше 30 лет. Практически без ветеранов обходятся и ЦСКА с «Локомотивом» — правда, оба располагают очень квалифицированными легионерами. Как и те же красно-белые.

Поэтому есть основания полагать, что звёздам прошлого будет довольно непросто найти себе команду, в которой будут удовлетворены как их спортивные, так и финансовые требования. Если варианты с отъездом в Европу не выгорят, то им придётся заметно поумерить свои аппетиты и снизить требования по зарплате. Ведь топ-клубы вполне могут не пойти им навстречу, а середняки и аутсайдеры не обладают такими же возможностями.