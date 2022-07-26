Sport24: к отъезду Варелы из России могла быть причастна его девушка

Стала известна одна из возможных причин отъезда уругвайского защитника Гильермо Варелы из московского «Динамо».

29-летний футболист принял решение уехать из России из-за давления со стороны его девушки Паулы, с которой у игрока длительные отношения. С марта спутница Варелы стала редко бывать в России. По этой причине у Гильермо начали появляться любовные интрижки на стороне, из-за чего отношения оказались под угрозой, сообщает Sport24.

Варела тайно покинул расположение «Динамо» 24 июля. Защитник не принял участие в матче второго тура чемпионата России по футболу со столичным «Торпедо» (4:0). Уругваец может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго». В «Динамо» настаивают, что футболист нарушил условия контракта.

Ранее сообщалось, что агент Варелы требовал от «Динамо» увеличения зарплаты более чем в два раза.