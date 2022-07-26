В «Сочи» отреагировали на недовольство Нобоа

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова эквадорского полузащитника клуба Кристиана Нобоа о недовольстве его положением в команде.
В «Сочи» отреагировали на недовольство Нобоа
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит. Будет готов — будет выходить», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что футболист тренируется в общей группе. По его словам, он не наблюдал никаких проблем с Нобоа.

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги.

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Нобоа заявил, что может не продлить контракт с «Сочи».

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