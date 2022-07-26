Нобоа заявил, что может не продлить контракт с «Сочи»

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своём будущем в клубе.
Нобоа заявил, что может не продлить контракт с «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине — не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, он не думает, что у него будет возможность продлить контракт с «Сочи». 

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее в «Сочи» объявили о трансфере полузащитника Александра Коваленко из «Крыльев Советов».

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