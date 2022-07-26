Marca: Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба

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Полузащитник Денис Черышев с момента ухода из «Валенсии» не получал предложений от других команд.
Marca: Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба
  • Gettyimages.ru
  • © Aitor Alcalde Colomer

На данный момент ни один из клубов не проявляет интереса к кандидатуре Черышева. Вероятно, одной из главных причин является высокая травматичность футболиста. Футболист ведёт подготовку к сезону самостоятельно, сообщает Marca.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее глава «Санта-Коломы» объяснил, почему назначил Дмитрия Черышева главным тренером клуба.

 

 

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