Глава «Санта-Коломы» объяснил, почему назначил Черышева главным тренером клуба
- РИА Новости
«У Дмитрия Черышева как у футболиста, тренера и отца футболиста есть богатейший опыт развития игроков на разных интернациональных уровнях. Считаю, что Дмитрий хороший тренер. Помимо поста главного тренера, он будет исполняющим обязанности директора селекционного отдела», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что Черышеву в клубе предоставят ресурсы, которые будут помогать в подборе игроков для развития. По его словам, в дальнейшем футболисты смогут заявить о себе в европейских турнирах.
Последним место работы Черышева был «Пари НН». Специалист также работал в «Севилье» и «Мордовии».
Ранее отец полузащитника Дениса Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к футболисту.