Глава «Санта-Коломы» объяснил, почему назначил Черышева главным тренером клуба

Короткая ссылка
Владелец андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн рассказал, почему назначил российского специалиста Дмитрия Черышева главным тренером команды.
Глава «Санта-Коломы» объяснил, почему назначил Черышева главным тренером клуба
  • РИА Новости

«У Дмитрия Черышева как у футболиста, тренера и отца футболиста есть богатейший опыт развития игроков на разных интернациональных уровнях. Считаю, что Дмитрий хороший тренер. Помимо поста главного тренера, он будет исполняющим обязанности директора селекционного отдела», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Черышеву в клубе предоставят ресурсы, которые будут помогать в подборе игроков для развития. По его словам, в дальнейшем футболисты смогут заявить о себе в европейских турнирах.

Последним место работы Черышева был «Пари НН». Специалист также работал в «Севилье» и «Мордовии».

Ранее отец полузащитника Дениса Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к футболисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить