Глава «Санта-Коломы» объяснил, почему назначил Черышева главным тренером клуба

Владелец андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн рассказал, почему назначил российского специалиста Дмитрия Черышева главным тренером команды.

«У Дмитрия Черышева как у футболиста, тренера и отца футболиста есть богатейший опыт развития игроков на разных интернациональных уровнях. Считаю, что Дмитрий хороший тренер. Помимо поста главного тренера, он будет исполняющим обязанности директора селекционного отдела», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Черышеву в клубе предоставят ресурсы, которые будут помогать в подборе игроков для развития. По его словам, в дальнейшем футболисты смогут заявить о себе в европейских турнирах.

Последним место работы Черышева был «Пари НН». Специалист также работал в «Севилье» и «Мордовии».

Ранее отец полузащитника Дениса Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к футболисту.