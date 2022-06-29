Отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к футболисту

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, опроверг новость о возможном переходе футболиста в «Динамо».

«Что я буду комментировать то, что каждый раз кто-то пишет? Когда что-то будет, то всё узнаете», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не ведёт переговоров с Черышевым.