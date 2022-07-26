Андрей Тихонов: Глушаков усилил бы «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов высказался о словах полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова о возможном возвращении в столичный «Спартак».

«Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме — плюс понимание футбола. Самое главное — огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

По мнению экс-хавбека «Спартака», если 35-летний Глушаков чувствует, что может помочь красно-белым, то это нормально.

«Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям», — добавил Тихонов.

Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Глушаков прокомментировал 50-й матч в составе команды из Московской области.





