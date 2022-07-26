Глушаков: подождите, я ещё игроком вернусь в «Спартак»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока.
Глушаков: подождите, я ещё игроком вернусь в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Говорил, что в будущем могу возглавить «Спартак»? Я ещё игроком вернусь в «Спартак», подождите», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что молодым футболистам стоит больше тренироваться.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Глушаков прокомментировал 50-й матч в составе команды из Московской области.

 

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