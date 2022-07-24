Глушаков — о 50-м голе в составе «Химок»: это только начало

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал 50-й гол в составе команды из Московской области.
Глушаков — о 50-м голе в составе «Химок»: это только начало
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«Я сам только что узнал об этом. Но это только начало, подождите», — цитирует бывшего полузащитника московского «Спартака» «Матч ТВ».

По его словам, старт «Химок» в сезоне-2022/23 не стоит называть идеальным.

«Если бы у «Зенита» выиграли, то да. Одно очко тоже неплохо, но по моментам мы их переиграли. Должны были побеждать. Но подождите нас хвалить, только второй тур», — пояснил Глушаков.

«Химки» в первом туре сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). 24 июля команда Сергея Юрана разгромила «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

В третьем туре «Химки» в гостях сыграют с «Ростовом» 31 июля.

Ранее в «Химках» объявили о расторжении контракта с полузащитником Николасом Лоуренсом.

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