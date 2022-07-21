Защитник из Парагвая, «дирижёр» из Сербии и форвард из России: кем усилились клубы РПЛ между турами

«Динамо» близко к подписанию пятилетнего соглашения с парагвайским центральным защитником Роберто Фернандесом. По информации СМИ, бело-голубые заплатят за него €3,5 млн. ЦСКА с большой долей вероятности укрепит линию обороны бразильцем Мойзесом. Состав «Краснодара» пополнил хавбек Михайло Баньяц, который забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в прошедшем сезоне чемпионата Сербии. А «Локомотив» усилил атаку Иваном Игнатьевым, который покинул «Рубин» после вылета команды из РПЛ.

Решение проблемы «Динамо» в центре обороны

«Динамо» на старте сезона столкнулось с серьёзными проблемами в центре защиты. Из-за разрешения ФИФА легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами бело-голубые лишились Ивана Ордеца и Фабиана Бальбуэны. А Роман Евгеньев ушёл на правах свободного агента. И если украинец оказался вне игры с конца февраля, то двое последних во второй половине прошлого сезона цементировали оборону команды и провели на двоих 56 матчей во всех турнирах.

Уход сразу трёх человек добавил головной боли тренерскому штабу, и во встрече первого тура РПЛ с «Ростовом» Славише Йокановичу пришлось использовать в этой зоне номинального крайнего защитника Сергея Паршивлюка и 20-летнего Александра Кутицкого.

Облегчить жизнь москвичам должен приход молодого парагвайца Роберто Фернандеса. По информации СМИ, контракт с ним подписан сразу на пять лет. Якобы предыдущий коллектив футболиста, «Гуарани», требовал за своего воспитанника €4 млн, но действующим бронзовым призёрам чемпионата России удалось сбить цену на €500 тыс. Сам спортсмен не скрывал радости от переезда.

«Я никогда не думал, что меня переведут так быстро и прямо в Европу, я преисполнен гордости и благодарю «Гуарани», который дал мне всё», — приводит слова Фернандеса D10.

Покупку латиноамериканца можно назвать вполне удачной сделкой для «Динамо». Во-первых, ему всего 22, он способен стать основным защитником команды на ближайшие несколько лет, а затем пойти на повышение в более сильную лигу. Во-вторых, о довольно высоком уровне игрока свидетельствует тот факт, что начиная с 18 лет он систематически практиковался в одной из сильнейших команд страны, а в последних двух сезонах первенства Парагвая был основным защитником «Гуарани». Также он регулярно вызывался в юношеские сборные и дебютировал за молодёжку, поразив ворота Бразилии в отборе на Олимпиаду в Токио.

Игровые качества Роберто тоже не вызывают сомнений. Он мощен (188 см), что позволяет отлично вести борьбу на втором этаже и удачно подключаться к розыгрышам стандартных положений, и неуступчив в борьбе. Единственной проблемой может стать адаптация. К сожалению, нет гарантии, что юный футболист быстро и безболезненно привыкнет к жизни в России и совершенно непохожему на латиноамериканский футболу.

Усиление ЦСКА на фланг защиты

ЦСКА, как и многие другие отечественные клубы, тоже ищет усиление в Южной Америке. Футболистом армейцев с большой долей вероятности в ближайшее время окажется левый защитник «Интернасьонала» Мойзес. Бразилец подчеркнул, что матч чемпионата страны с «Палмейрасом» станет для него последним в составе команды, а стороны уже договорились между собой.

Эта новость наверняка порадовала болельщиков красно-синих, ведь левый фланг обороны требовал усиления давно. В прошлом сезоне его чаще всего закрывали универсальные хавбеки Бактиёр Зайнутдинов или Иван Обляков. Именно последний расположился на этой позиции в матче первого тура РПЛ с «Уралом». В ростере есть также есть опытный Георгий Щенников, но он периодически выпадает из строя из-за различных проблем со здоровьем.

В этом плане приход новичка развяжет руки Владимиру Федотову и добавит ему вариативности при выборе состава.

ЦСКА наряду со «Спартаком» интересовался Мойзесом ещё в начале 2017-го, но тогда до трансфера дело не дошло. Теперь же, когда бразильцу исполнилось 27, армейцы решили попробовать его в деле.

О приезде в Россию звезды местной лиги речи не идёт. Например, в текущем сезоне первенства страны он сначала регулярно оставался в запасе, но позже пробился в основу благодаря травме главного конкурента — Рене. Защитник своим шансом воспользовался и даже поразил ворота «Сеары» и «Америки».

На родине спортсмена часто критикуют за грубые ошибки при исполнении прямых обязанностей. И даже в текущем розыгрыше чемпионата Бразилии его оборонительные метрики достаточно скромные. В среднем за матч он совершает всего один отбор и 0,8 перехвата. Зато латераль активно подключается к атакам и смело идёт в обыгрыш. Так, на его счету 1,3 попытки дриблинга и 0,9 ключевой передачи.

Однако, делая ставку на не слишком молодого легионера, ЦСКА ничем не рискует, поскольку речь, судя по информации СМИ, идёт не о полноценном трансфере, а об аренде до конца 2023-го. К тому же Федотов умеет работать с опытными игроками и раскрывать их с новой стороны. А при схеме с тремя центральными защитниками позиционные помарки Мойзеса окажутся не так заметны.

Повышение атакующего потенциала «Краснодара»

Что касается европейского рынка, российские клубы активнее всего взаимодействуют с сербами. Очередным представителем этой страны в РПЛ оказался полузащитник «ТСЦ Бачка Топола» Михайло Баньяц. За молодого хавбека, по данным Transfermarkt, южане заплатили всего €1,6 млн.

На первый взгляд, это можно назвать отличным вложением, ведь уроженец Нови-Сада в последние пару лет вёл за собой скромный коллектив, дважды помог ему финишировать на четвёртом месте и пробиться в еврокубки.

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Вклад футболиста в успехи команды сложно переоценить. Так, в прошлом сезоне он провёл 30 матчей в чемпионате Сербии, в которых забил шесть мячей и отдал девять результативных передач. Не будет преувеличением сказать, что через Баньяца шла вся игра. Он грамотно дирижировал атаками и создавал опасные моменты для партнёров.

Другое преимущество новичка «Краснодара» — исполнение стандартных положений. Он не только способен выполнить точную подачу со штрафного или углового, но и самостоятельно нанести удар. Таким образом он поразил ворота «Чукаричков» в последней встрече первенства Сербии. Наверняка порадует Александра Сторожука и универсальность подопечного, поскольку он может сыграть почти на любой позиции не только в центре поля, но и в нападении, а в прошлом сезоне выходил даже на острие атаки.

Главным же недостатком Михайло являются оборонительные действия. Он не всегда своевременно идёт в прессинг и не слишком силён в борьбе. Однако плюсы всё же перевешивают минусы. Уже сейчас можно констатировать: «Краснодар» грамотно усилил полузащиту за счёт Баньяца и Ильзата Ахметова, потратив на это не самые большие деньги.

Опция в линию нападения для «Локомотива»

Не обошлось в последние дни и без внутреннего трансфера. Ещё в начале месяца появлялись слухи, что Иван Игнатьев, расторгший контракт с «Рубином» после вылета команды из РПЛ, может пополнить состав «Локомотива». В итоге они подтвердились, и нападающий подписал с клубом однолетний контракт с возможностью пролонгации ещё на год.

По информации «Матч ТВ», Игнатьев будет получать в столице всего 1 млн рублей в месяц. Зато предусмотрены бонусы за голы, результативные действия и появления в стартовом составе. Якобы от этого зависит и продление соглашения.

Решение усилиться воспитанником «Краснодара» — большой риск для красно-зелёных. С одной стороны, он является одним из самых талантливых футболистов своего поколения, который сумел ворваться в основу южан в юном возрасте. С другой, после яркого сезона-2018/19, в ходе которого форвард забил семь мячей в РПЛ, его игра потускнела.

Он всё реже поражал ворота соперников и всё чаще оставался на скамейке запасных, зато едва со скандалом не покинул родной клуб, отказываясь подписывать новый контракт. В итоге в начале 2020-го он всё-таки перешёл в «Рубин» за €7 млн. Но этот трансфер обернулся для казанцев полным провалом. За всё время Иван отметился в их составе всего тремя голами, причём все — с пенальти. Затем последовала бесславная аренда в «Крыльях Советов».

Поклонникам «Локомотива» остаётся надеяться, что 23-летний Игнатьев повзрослел и команда получит мотивированного бомбардира, которого ей с уходом Яна Кухты не хватает. Ведь, помимо Ивана, из чистых форвардов тренер может рассчитывать только на Марко Раконьяца. К тому же новичок обладает российским паспортом и не подпадает под лимит на легионеров.

Для него же наступает решающий момент, который необходимо реализовывать. Если нападающий не проявит себя и в столице, он рискует окончательно разочаровать всю Премьер-лигу и пустить так хорошо начинавшуюся карьеру под откос.

Расширение обоймы «Зенита»

Тем временем «Зенит» решил одну из главных проблем лета, продлив контракт с ключевым полузащитником Венделом. Новое соглашение рассчитано до 2027-го. Вероятно, теперь клуб в какой-то степени застрахован от возможного ухода хавбека. И даже если он решится на отъезд из России, сославшись на вердикт ФИФА, останется футболистом петербуржцев на длительный срок, и у тех будет возможность вернуть его и в дальнейшем выгодно продать.

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Также действующие чемпионы России официально отдали в аренду в бразильский «Коринтианс» Юри Алберто и получили взамен вратаря Ивана и вингера Густаво Мантуана.

Приезд обоих пока вызывает большие вопросы. Особенно это касается голкипера. К 25 годам он провёл всего одну игру в местной Серии А и больше довольствовался выступлениями в подэлитном дивизионе. А в текущем сезоне он отстоял два матча в Кубке Бразилии и один — в Кубке Либертадорес, в которых пропустил два мяча.

Зато три года назад Иван получил вызов во взрослую сборную страны и в двух товарищеских встречах остался в запасе. Сложно сказать, способен ли он проявить себя в РПЛ, однако латиноамериканец в состоянии навязать конкуренцию юному и нестабильному Даниилу Одоевскому и возрастному Михаилу Кержакову, которого Сергей Семак определил в запас.

А вот приезд Мантуана гарантированно добавит тренеру вариативности. 21-летний Густаво может закрыть практически любую позицию: сыграть на обоих флангах, в центре поля и даже в нападении. Да и в «Коринтиансе» он пользовался куда большим доверием, чем Иван, и регулярно получал практику. К тому же футболист ещё совсем молод и способен добиться прогресса.

Любопытная аренда «Оренбурга»

Активно усиливается исполнителями из Латинской Америки и «Оренбург». Вернувшийся в РПЛ коллектив выкупил у «Саприссы» коста-риканского полузащитника Джимми Марина, подписал контракт с бразильским форвардом Диего Акостой, ранее выступавшим за ФК «КАМАЗ», и взял в аренду аргентинского вингера Брайана Мансилью.

В начале недели компанию последнему составил его соотечественник хавбек Лукас Вера. Футболист «Лануса» также пополнил состав российской команды на временных основаниях — до конца июня 2023-го.

В его лице Марцел Личка получил достаточно интересного спортсмена. Прошлый год он провёл в составе «Уракана» и регулярно появлялся на поле в матчах чемпионата Аргентины. Чаще всего тренерский штаб использовал его непосредственно в центре или на позиции атакующего полузащитника. Но в нескольких встречах игрок с ростом всего 164 см отметился в опорной зоне.

На родине талант и универсализм Лукаса Веры оценивали по достоинству. В 2019-м он получил первый и последний вызов в молодёжную сборную, хотя в итоге довольствовался только попаданием в запас.