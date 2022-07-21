Мойзес подтвердил свой переход из «Интернасьонала» в ЦСКА

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Защитник Мойзес перейдёт из бразильского «Интернасьонала» в столичный ЦСКА.
Мойзес подтвердил свой переход из «Интернасьонала» в ЦСКА
  • Legion-Media
  • © Fotoarena

«Они уже договорились между клубами, кажется, это была моя последняя игра в футболке «Интернасьонала». Теперь ждите, что скажет мой агент о том, когда я смогу уехать», — цитирует Мойзеса Globo Esporte.

По информации СМИ, в общей сумме ЦСКА заплатит за трансфер бразильца €2 млн. 

27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее новый защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что готов провести в армейском клубе десять лет.

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