Гайич заявил, что приехал в Россию на долгие годы

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Новый защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что готов провести в армейском клубе десять лет.
Гайич заявил, что приехал в Россию на долгие годы
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«Конечно, я готов 10 лет играть в ЦСКА, как и Фернандес! Это было бы круто! Сейчас ЦСКА — это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы. Новый вызов, новые возможности — я же подписал контракт с одним из лучших клубов страны, это уже меня мотивирует!» — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Он также заявил, что прийти на позицию Фернандеса — большая честь и ответственность. По его словам, у него есть отличная мотивация показать, что он хороший футболист и способен играть на высоком уровне.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее Гайич рассказал о национальной особенности представителей Сербии.

 

 

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