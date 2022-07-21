Гайич: у других наций нет такого внутреннего духа и силы воли, как у сербов

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Новый защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о национальной особенности представителей Сербии.
Гайич: у других наций нет такого внутреннего духа и силы воли, как у сербов
  • Legion-Media

«С самого юного возраста сербам приходится бороться за каждый аспект жизни. Всё, что мы делаем, должно быть на высочайшем уровне. Важно быть не просто участником — нужно быть лучшим во всём, что ты делаешь. Это я имел в виду, когда говорил, что сербы – бойцы. У других наций нет такого внутреннего духа и силы воли», — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Он заявил, что это связано с тяжёлыми временами, которые были в Сербии. По его словам, это один из факторов, сформировавших характер нации.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее Гайич поделился первыми впечатлениями от игроков ЦСКА.

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