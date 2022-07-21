Гайич назвал ЦСКА миксом опытности и молодости

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Новый защитник ЦСКА Милан Гайич поделился первыми впечатлениями от игроков московского клуба.
Гайич назвал ЦСКА миксом опытности и молодости
  • Legion-Media

«В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29—30, так что удивился, узнав их возраст! Но то, что у нас молодая команда, даёт свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами. Так что ЦСКА — это микс опыта и молодости», — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Он также заявил, что готов стать лидером ЦСКА. По его словам, лидерство должно быть в крови.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее Гайич рассказал о своём отношении к бану российских клубов в еврокубках.

 

 

 

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