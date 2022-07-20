Защитник ЦСКА Гайич: отсутствие еврокубков для меня не проблема

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своём отношении к бану российских клубов в еврокубках.

«Я играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы и очень этим доволен. Сейчас отсутствие еврокубков для меня не проблема — знал о запрете УЕФА до того, как подписал контракт с ЦСКА, это точно не стало сюрпризом. Посмотрим, что будет в будущем», — цитирует Гайича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что спорт должен оставаться спортом. По словам футболиста, политика не должна вмешиваться в спортивную индустрию.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».