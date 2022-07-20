Федотов рассказал о подготовке ЦСКА к матчу с «Сочи»

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Федотов рассказал о подготовке ЦСКА к матчу с «Сочи»
  • РИА Новости

«Есть к чему стремиться, есть в чём ещё добавлять. «Сочи», несомненно, меняется. Появляются новые люди, новые футболисты. Естественно, есть некоторые нюансы, которые мы видим. У каждого тренера свой подход, всё кроется в деталях», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Он также подчеркнул, что «Сочи» видит слабые и сильные качества ЦСКА. По его словам, матч будет интересным и сложным.

ЦСКА во втором туре чемпионата России 23 июля сыграет домашний матч с «Сочи». Начало — в 15:00 мск.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил игру ЦСКА в первом туре РПЛ в матче с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить