Федотов рассказал о подготовке ЦСКА к матчу с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Есть к чему стремиться, есть в чём ещё добавлять. «Сочи», несомненно, меняется. Появляются новые люди, новые футболисты. Естественно, есть некоторые нюансы, которые мы видим. У каждого тренера свой подход, всё кроется в деталях», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Он также подчеркнул, что «Сочи» видит слабые и сильные качества ЦСКА. По его словам, матч будет интересным и сложным.

ЦСКА во втором туре чемпионата России 23 июля сыграет домашний матч с «Сочи». Начало — в 15:00 мск.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил игру ЦСКА в первом туре РПЛ в матче с «Уралом».