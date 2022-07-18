Сёмин отметил игру ЦСКА в первом туре РПЛ в матче с «Уралом»
- РИА Новости
«Больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Он также отметил, что первый тур всегда характеризовался напряжённой борьбой и неожиданными результатами. По словам Сёмина, стабильность должна прийти в дальнейшем.
Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 16 июля, завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Иван Обляков (на 45-й минуте) и Хорхе Карраскаль (на 64-й минуте, пенальти).
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о своём поведении на матче с «Уралом».