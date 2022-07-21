РПЛ утвердил список Winline матчей до пятого тура

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Российская премьер-лига (РПЛ) и генеральный партнёр лиги компания Winline на предстоящие четыре тура.
РПЛ утвердил список Winline матчей до пятого тура
  • РИА Новости

Во втором туре РПЛ Winline матч тура «Краснодар» — «Спартак» 23 июля, сообщает официальный сайт РПЛ. В третьем туре «Зенит» — Локомотив» 30 июля, в четвёртом круге «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа и в пятом туре «Зенит» — ЦСКА 13 августа.

Winline матч тура — совместный проект РПЛ, Winline и «Матч ТВ», в котором перед игрой для фанатов готовится развлекательная программа с живым выступлением известных российский артистов.

Ранее сообщалось, что компания Winline станет генеральным партнёром РПЛ на ближайшие четыре сезона.

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