Генеральным партнёром РПЛ станет компания Winline

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Компания Winline станет генеральным партнёром Российской премьер-лиги (РПЛ) на ближайшие четыре сезона.
Генеральным партнёром РПЛ станет компания Winline
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Соглашение о партнёрстве будет подписано в скором времени. Сумма контракта составит 11,04 млрд рублей.

По условиям соглашения Winline получит право на ассоциацию с брендом РПЛ, а также на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей чемпионата России на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории.

Ранее годовой доход российских букмекеров составил около 700 млрд рублей.

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