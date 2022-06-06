Генеральным партнёром РПЛ станет компания Winline

Компания Winline станет генеральным партнёром Российской премьер-лиги (РПЛ) на ближайшие четыре сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Соглашение о партнёрстве будет подписано в скором времени. Сумма контракта составит 11,04 млрд рублей.

По условиям соглашения Winline получит право на ассоциацию с брендом РПЛ, а также на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей чемпионата России на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории.

Ранее годовой доход российских букмекеров составил около 700 млрд рублей.