Годовой доход российских букмекеров составил около 700 млрд рублей

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Завершилась кампания финансовой отчётности за 2021 год среди букмекерских компаний.
Годовой доход российских букмекеров составил около 700 млрд рублей
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Как сообщает «РБ Бизнес», по данным отчётов, самую крупную выручку в России получила «Лига Ставок». За 2021 год компания заработала почти 70 млрд рублей — на 65,4% больше, чем в 2020-м.

На втором месте — «Фонбет». Доход компании за отчётный период вырос на 26,7% — до 66,12 млрд. Третьим букмекером по объёму выручки стал Winline с 45,56 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что букмекерам удалось вернуть игрокам более 1 млрд рублей по итогам рассмотрения спорных ситуаций, которые возникали с 2014 по 2021 год.

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