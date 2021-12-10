Букмекеры вернули игрокам более 1 млрд рублей

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Букмекерам удалось вернуть игрокам более 1 млрд рублей по итогам рассмотрения спорных ситуаций, которые возникали с 2014 по 2021-й год.
Букмекеры вернули игрокам более 1 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров» (РБ). Соответствующие запросы участники пари направляли экспертам портала.

Всего за указанный период РБ поступило более 40 тыс. обращений, а обоснованными специалисты посчитали половину из них. При этом в 28% случаев требования клиентов были удовлетворены.

Чаще всего в независимый арбитраж издания поступали сообщения о блокировках счёта (25,3%), задержках выплаты (22,9%) и неправильных расчётах ставок (22,4%). Размер самой крупной единоразово возвращённой суммы составил 19,7 млн рублей.

Лидерами по количеству обращений (21,5% от общего числа) являются Москва и Московская область.

Стоит отметить, что с каждым годом увеличивается общая сумма денежных средств, которые возвращаются игрокам. В 2015-м она составила 20,6 млн рублей. За пять лет этот показатель вырос более чем в 30 раз.

Ранее сообщалось, что РФС направил более 700 млн рублей выплат от букмекеров на развитие детского футбола.

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