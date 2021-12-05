«СЭ»: РФС направил более 700 млн рублей на развитие детского футбола

Российский футбольный союз (РФС) направил на развитие детского футбола выплаты от букмекеров.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, 14 академий, которые прошли аттестацию РФС, получили по 42 млн рублей. Это академии футбольных клубов «Волгарь», «Ротор», «Факел», «Торпедо» Москва, «Велес», «Балтика», «Енисей», «Оренбург», «Акрон», «Томь», «СКА-Хабаровск», «Чайка», «Шинник» и «Чертаново».

Также по 20 млн рублей получили три школы, которые имеют статус региональных центров РФС: «Строгино», «Тюмень» и «Алания».

Решение направить деньги от букмекерских доходов было принято на октябрьском заседании исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что цифровой проект РФС стал победителем премии UEFA Grow.