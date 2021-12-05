«СЭ»: РФС направил более 700 млн рублей на развитие детского футбола

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) направил на развитие детского футбола выплаты от букмекеров.
«СЭ»: РФС направил более 700 млн рублей на развитие детского футбола
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, 14 академий, которые прошли аттестацию РФС, получили по 42 млн рублей. Это академии футбольных клубов «Волгарь», «Ротор», «Факел», «Торпедо» Москва, «Велес», «Балтика», «Енисей», «Оренбург», «Акрон», «Томь», «СКА-Хабаровск», «Чайка», «Шинник» и «Чертаново».

Также по 20 млн рублей получили три школы, которые имеют статус региональных центров РФС: «Строгино», «Тюмень» и «Алания».

Решение направить деньги от букмекерских доходов было принято на октябрьском заседании исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что цифровой проект РФС стал победителем премии UEFA Grow.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить