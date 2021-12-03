Цифровой проект РФС стал победителем премии UEFA Grow

Цифровой проект Российского футбольного союза (РФС) по управлению трансферами игроков — победитель премии UEFA Grow 2021.

Награда получена в номинации «Инициатива поддержки заинтересованных сторон» и взяла приз за креатив и инновации, а победителя объявил сам Луиш Фигу, сообщает сайт РФС.

На конкурс была представлена «Цифровая платформа РФС», которая объединяет всех участников футбольного процесса внутри России. Помимо сервиса по управлению переходами игроков, эта система позволяет осуществлять процессы подготовки и организации матчей в цифровом формате, управлять спортивными школами и тренировочным процессом, вести учёт всех субъектов и объектов футбола.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ.